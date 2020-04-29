В больнице в Коммунарке лечатся более 550 пациентов

"Состоит на лечении 551. Из них: с диагнозом пневмония - 550/100%, COVID подтвержденных 372/68%. На кислороде вне ОРИТ - 158/29%. В ОРИТ - 55/10%, на ИВЛ - 30 (5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.