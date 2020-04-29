В больнице в Коммунарке лечатся более 550 пациентов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 550 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 551. Из них: с диагнозом пневмония - 550/100%, COVID подтвержденных 372/68%. На кислороде вне ОРИТ - 158/29%. В ОРИТ - 55/10%, на ИВЛ - 30 (5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных ОРИТ)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что среди больных в реанимации - двое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет - 20 человек, старше 61 года - 33 пациента.
Проценко отметил, что за сутки в больницу поступили 24 человека.
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