В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 1955

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 16 человек и достигло 1955, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувший вторник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 1939, восемь пациентов скончались, 992 выздоровели.
"По состоянию на 29 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1955", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник и понедельник были зафиксированы по 35 новых случаев COVID-19.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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