В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 1955

"По состоянию на 29 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1955", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник и понедельник были зафиксированы по 35 новых случаев COVID-19.