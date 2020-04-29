В Кабуле прогремел взрыв

Инцидент произошел в среду в районе Чарасьяб в 11 километрах от Кабула. По данным представителя ведомства, смертник, находясь среди мирных жителей, привел в действие взрывное устройство.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна действующая в стране террористическая группировка.