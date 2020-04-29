В Кабуле прогремел взрыв

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Кабул, недалеко от столицы Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД страны.
Инцидент произошел в среду в районе Чарасьяб в 11 километрах от Кабула. По данным представителя ведомства, смертник, находясь среди мирных жителей, привел в действие взрывное устройство.
Телеканал Tolo News, в свою очередь, сообщает, что взрыв произошел у ворот подразделения спецназа.
Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна действующая в стране террористическая группировка.
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