Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"В Москве облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди. Температура в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 10-15. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.