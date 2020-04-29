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2020-04-29T08:20
https://ria.ru/20200429/1570719629.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

08:20 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду и 13 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"В Москве облачно, во второй половине дня с прояснениями, кратковременные дожди. Температура в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 10-15. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба.
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