В России за сутки потушили около ста лесных пожаров

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки в России ликвидированы 94 лесных пожара на площади более 22 тысяч гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28 апреля в России ликвидировано 94 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 22 128 гектаров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на полночь 29 апреля в России действовало 92 лесных пожара на площади более 60,8 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение. Основная их часть - в Забайкалье (24 418 гектаров)