В России за сутки потушили около ста лесных пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28 апреля в России ликвидировано 94 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 22 128 гектаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полночь 29 апреля в России действовало 92 лесных пожара на площади более 60,8 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение. Основная их часть - в Забайкалье (24 418 гектаров)