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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T08:05
https://ria.ru/20200429/1570719364.html
В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/154874/95/1548749598_0:910:2048:2062_1036x0_80_0_0_f8bff540781268262a1d6283874949ef.jpg
РИА Новости

В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции

08:05 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен в третий раз с начала пандемии коронавируса, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
"Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба РХ. … Было принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции. Рассматривается возможность введения в регионе обязательного масочного режима", - написал он.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
В пресс-службе правительства республики РИА Новости сообщили, что режим будет продлен примерно до середины мая. Ранее в Хакасии продлевали режим самоизоляции до 19 апреля, а после до 1 мая.
Уточняется, что в рамках празднования Дня Победы в республике запланированы более 200 дистанционных мероприятий.
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Коновалов сообщил, что за последние сутки в республике зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели четыре человека. С начала пандемии в республике было зафиксировано 228 случаев коронавируса, 19 выздоровели. В стационаре лечатся 117 пациентов, под амбулаторным наблюдением остаются 65 человек. За предыдущие сутки в республике было также зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловЗдоровье - ОбществоРеспублика Хакасия
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