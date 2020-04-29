В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен в третий раз с начала пандемии коронавируса, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
"Сегодня состоялось очередное заседание Оперативного штаба РХ. … Было принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции. Рассматривается возможность введения в регионе обязательного масочного режима", - написал он.
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В пресс-службе правительства республики РИА Новости сообщили, что режим будет продлен примерно до середины мая. Ранее в Хакасии продлевали режим самоизоляции до 19 апреля, а после до 1 мая.
Уточняется, что в рамках празднования Дня Победы в республике запланированы более 200 дистанционных мероприятий.
Коновалов сообщил, что за последние сутки в республике зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели четыре человека. С начала пандемии в республике было зафиксировано 228 случаев коронавируса, 19 выздоровели. В стационаре лечатся 117 пациентов, под амбулаторным наблюдением остаются 65 человек. За предыдущие сутки в республике было также зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.
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