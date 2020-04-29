В Кузбассе еще у 12 человек выявили COVID-19

По данным на среду, в Кузбассе выявлено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 408 человек.