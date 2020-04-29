В Кузбассе еще у 12 человек выявили COVID-19

КЕМЕРОВО, 29 апр- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кемеровской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 113 больных коронавирусом", – написал губернатор.
Как уточнили РИА Новости в оперштабе, по одному новому заразившемуся выявлено в Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Юрге, Мысках, в Беловском и Новокузнецком районах, четыре новых случая - в поселке Краснобродском, два – в Новокузнецке.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. У одной из умерших только посмертный анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 408 человек.
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