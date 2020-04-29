В Таиланде выявили девять новых случаев коронавируса

БАНГКОК, 29 апр – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Таиланде в среду, смертей от инфекции за сутки не зарегистрировано, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня у нас в стране зарегистрировано девять новых заражений, уже три дня эта цифра меньше 10. К счастью, за эти сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
Он добавил, что из девяти новых пациентов шесть заразились от ранее заболевших, двое - медработники. По одному пациенту проводится эпидемиологическое расследование
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 947 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших сейчас – 2 665 человек", - сообщил Висануйотхин.
Наибольшее количество случаев заражения по прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, возраст большинства новых пациентов – от 20 до 29 и от 30 до 39 лет, сказал он.
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