Глава Чукотки попросил увеличить размер субсидий для бизнеса

"Такие меры государственной поддержки сейчас крайне необходимы. Однако размер субсидии рассчитывается одинаково для всех субъектов бизнеса. При этом предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера, несут издержки на оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, логистику, в разы превышающие затраты бизнеса в центральных районах страны. Это несправедливо", - отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.