Глава Чукотки попросил увеличить размер субсидий для бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин обратился в правительство России с предложением увеличить размер субсидий для бизнеса на Крайнем Севере, сообщает правительство региона.
Речь идет о правилах предоставления субсидий (грантов) субъектам МСП из наиболее пострадавших на фоне коронавируса отраслей экономики, перечень которых 24 апреля утвердило правительство РФ.
"Такие меры государственной поддержки сейчас крайне необходимы. Однако размер субсидии рассчитывается одинаково для всех субъектов бизнеса. При этом предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера, несут издержки на оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, логистику, в разы превышающие затраты бизнеса в центральных районах страны. Это несправедливо", - отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
Он направил в адрес правительства России письмо с предложением применять районный коэффициент при расчете субсидии для предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера, отмечают власти региона.