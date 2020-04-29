В Сибири горят более 25 тысяч гектаров леса

"На утро сегодняшнего дня, по оперативным данным, на землях субъектов округа действовало 46 лесных пожаров на площади 25,3 тысячи гектаров. Из них локализовано 20 пожаров на площади 12,7 тысячи гектаров. Ликвидировано 55 пожаров на площади 1,9 тысячи гектаров. На тушении задействовано 1092 человека, 193 единицы техники", - сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в СФО.