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2020-04-29T07:48
https://ria.ru/20200429/1570719017.html
В Сибири горят более 25 тысяч гектаров леса
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РИА Новости

В Сибири горят более 25 тысяч гектаров леса

07:48 29.04.2020
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа по данным на утро среды действуют на площади 25,3 тысячи гектаров, из них локализованных – на площади 12,7 тысячи, сообщил замначальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.
"На утро сегодняшнего дня, по оперативным данным, на землях субъектов округа действовало 46 лесных пожаров на площади 25,3 тысячи гектаров. Из них локализовано 20 пожаров на площади 12,7 тысячи гектаров. Ликвидировано 55 пожаров на площади 1,9 тысячи гектаров. На тушении задействовано 1092 человека, 193 единицы техники", - сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в СФО.
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В свою очередь полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло отметил, что на сегодняшний момент лесопожарная обстановка округе сложная и продолжает ухудшаться.
"Количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4,5 раза. Площади, пройденные огнем, выросли почти в девять раз. Лесопожарный период начался раньше на одну-две недели обычного", - сказал он.
Меняйло напомнил, что лесные пожары в прошлом году, в том числе в труднодоступных местах сибирских регионов, имели большой резонанс. В пяти регионах округа отмечался высокий уровень загрязнения воздуха от дыма пожарищ. Он призвал власти всех уровней максимально строго подойти к организации противопожарной работы, особенно в период предстоящих выходных и праздничных дней.
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