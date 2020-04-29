На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

"О главном - выявили еще одного заболевшего. Итого сегодня четверо находятся на лечении. Сейчас алгоритм такой - когда люди прилетают, то, если кто-то есть заболевший, то его отправляют в больницу, а люди, которые контактировали с ним, - их отправляют на обсервацию", - рассказал глава региона в прямом эфире на YouTube-канале правительства области.