На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
"О главном - выявили еще одного заболевшего. Итого сегодня четверо находятся на лечении. Сейчас алгоритм такой - когда люди прилетают, то, если кто-то есть заболевший, то его отправляют в больницу, а люди, которые контактировали с ним, - их отправляют на обсервацию", - рассказал глава региона в прямом эфире на YouTube-канале правительства области.
По информации главы региона, принято решение с четверга проводить тестирование пассажиров в аэропортах отбытия, чтобы отсекать потенциально заболевших людей до посадки в самолет перед полетом на остров.
"Второй момент – строгая проверка трудовых мигрантов. Обязанность следить за здоровьем людей, приехавших работать на острова, ложится на их работодателей", - отметил Лимаренко на прямой линии.
Губернатор также заявил, что в регионе действует указ о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.
В настоящее время на Сахалине официально подтверждено 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 19 человек вылечились, четыре пациента находятся в медучреждениях.
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