В Алтайском крае зафиксировали еще 24 случая COVID-19

БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. COVID-19 за минувшие сутки подтвердился еще у 24 жителей Алтайского края, всего в регионе 348 заболевших, сообщает оперативный штаб региона.
"Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 348 человек, в том числе 26 детей до 17 лет. За минувшие сутки вирус подтвержден еще у 24 человек", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, за сутки увеличилось число больных: Барнаул - семь человек, Бийск - три человека, Змеиногорский район - десять человек, в Новичихинском, Немецком районах и в городе Камень-на-Оби - по одному. Зарегистрирован первый случай заболевания в Кулундинском районе.
Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 44 человека. На сегодняшний момент находятся под меднаблюдением 1583 человека, (за сутки добавилось 177). Снято с меднаблюдения 7522 человека (за последние сутки – 195). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 25 163 человека.
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