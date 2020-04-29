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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:39
https://ria.ru/20200429/1570718821.html
В Алтайском крае зафиксировали еще 24 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199349_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_0d97a3439828cc55635082bc0ea64db4.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае зафиксировали еще 24 случая COVID-19

07:39 29.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. COVID-19 за минувшие сутки подтвердился еще у 24 жителей Алтайского края, всего в регионе 348 заболевших, сообщает оперативный штаб региона.
"Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 348 человек, в том числе 26 детей до 17 лет. За минувшие сутки вирус подтвержден еще у 24 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский работник
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Ведомство отмечает, за сутки увеличилось число больных: Барнаул - семь человек, Бийск - три человека, Змеиногорский район - десять человек, в Новичихинском, Немецком районах и в городе Камень-на-Оби - по одному. Зарегистрирован первый случай заболевания в Кулундинском районе.
Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 44 человека. На сегодняшний момент находятся под меднаблюдением 1583 человека, (за сутки добавилось 177). Снято с меднаблюдения 7522 человека (за последние сутки – 195). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 25 163 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камень-на-ОбиЗмеиногорский районАлтайский крайОбщество
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