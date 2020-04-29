В Москве провели более 730 тысяч тестов на коронавирус

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 730 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции проведено в столице на сегодняшний день, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На сегодняшний день в Москве проведено более 730 тысяч тестов на коронавирус. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира", - говорится в сообщении.
Добавляется, что каждый день анализы на COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Уточняется, что анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.
"Кроме того, в городе проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, - медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, жилищно-коммунальных служб и сферы транспорта", - добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.