В Москве провели более 730 тысяч тестов на коронавирус

"На сегодняшний день в Москве проведено более 730 тысяч тестов на коронавирус. В целом на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира", - говорится в сообщении.

Добавляется, что каждый день анализы на COVID-19 сдают более 25 тысяч человек. Уточняется, что анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.