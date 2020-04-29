В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 157 тысяч человек

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 157 тысяч, скончались более 6,1 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 202 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 163 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 6115.
Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 157 641 человека, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1304. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1144 человек. За все время вылечились более 120 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (41 830), Северном Рейне-Вестфалии (32 429) и Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине зафиксировано 5734 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.