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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:30
https://ria.ru/20200429/1570718655.html
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 157 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 157 тысяч человек

07:30 29.04.2020
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© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 157 тысяч, скончались более 6,1 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончались 202 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 163 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 6115.
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Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 157 641 человека, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1304. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1144 человек. За все время вылечились более 120 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (41 830), Северном Рейне-Вестфалии (32 429) и Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине зафиксировано 5734 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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