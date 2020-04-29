В Киргизии число заболевших СOVID-19 возросло до 729 человек

БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 729, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 29 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 21 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, среди новых инфицированных шестеро - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в Киргизии на сегодняшний день достигло 729 человек, из них 191 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели - 437 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.