В Якутии умерли два пациента с COVID-19

"За последние сутки у нас 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня 183 случая зарегистрировано всего. 25 выздоровело, вчера семь человек у нас было выписаны. Вместе с тем, очень прискорбно, но двое наших больных скончались. Это люди пожилого возраста, которые в последние дни находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с многочисленными сопутствующими болезнями… погибшие – один 66 лет, вторая 85 лет", - сказал глава.