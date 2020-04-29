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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:26
https://ria.ru/20200429/1570718595.html
В Якутии умерли два пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684076_0:189:2969:1859_1036x0_80_0_0_488304c2ff799d8cc78d980693f05064.jpg
РИА Новости

В Якутии умерли два пациента с COVID-19

07:26 29.04.2020
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© РИА НовостиМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости
Медицинский работник
ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Двое больных коронавирусом, мужчина в возрасте 66 и женщина 85 лет, скончались в инфекционной больнице Якутска, за сутки в республике выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
По словам Николаева, эпидемиологическая ситуация в республике продолжает ухудшаться, особенно в столице региона. Из выявленных за последние сутки 17 случаев коронавируса 14 – в Якутске, 3 – в городе Нерюнгри.
"За последние сутки у нас 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня 183 случая зарегистрировано всего. 25 выздоровело, вчера семь человек у нас было выписаны. Вместе с тем, очень прискорбно, но двое наших больных скончались. Это люди пожилого возраста, которые в последние дни находились на аппарате искусственной вентиляции легких, с многочисленными сопутствующими болезнями… погибшие – один 66 лет, вторая 85 лет", - сказал глава.
Как позже пояснили в республиканском оперштабе, оба пациента поступили в больницу уже на стадии двусторонней пневмонии и имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания. Женщина поступила 21 апреля, диагноз COVID-19 был поставлен на следующий день, мужчина поступил 19 апреля, диагноз был поставлен в тот же день.
Итого, по данным оперштаба, на 29 апреля в Якутии 142 пациента проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, из них 4 - в крайне тяжёлом состоянии. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 183 случая коронавируса, 25 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода. За сутки всеми лабораториями республики обработано 1151 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 692 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
29 апреля, 06:09Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевНерюнгриЯкутскОбщество
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