В Москве около пяти тысяч человек ежедневно убирают транспорт

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Около 5 тысяч человек принимаю участие в ежедневной уборке транспорта в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В ежедневной уборке транспорта Москвы принимают участие около 5 тысяч человек. Мы делаем всё, чтобы поездки были безопасными, но в то же время просим горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Если вы вынуждены ехать – держите дистанцию 1,5-2 метра от других пассажиров", - сказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что более 2,5 тысяч сотрудников ежедневно убирают и моют инфраструктуру станций и вагоны метро. Во всех составах, которые заходят в депо, проводят влажную уборку с дезинфицирующими и моющими средствами. Особое внимание уделяется поручням, сиденьям и стёклам.
Более 400 человек ежедневно дезинфицируют наземный транспорт. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи обрабатывают при каждом возвращении в парк или депо. На конечных остановках дополнительно дезинфицируют салоны. Ещё более 200 человек ежедневно обрабатывают остановки.
Остальные сотрудники задействованы в уборке станций и поездов пригородных железнодорожных направлений.
"Трижды в день проводят влажную уборку и дезинфекцию вагонов: моют поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы",- добавил заммэра.
Кроме того, каждые два часа проводится дезинфекция турникетов, валидаторов, билетных автоматов, скамеек, стоек SOS.
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