В Москве около пяти тысяч человек ежедневно убирают транспорт

"В ежедневной уборке транспорта Москвы принимают участие около 5 тысяч человек. Мы делаем всё, чтобы поездки были безопасными, но в то же время просим горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Если вы вынуждены ехать – держите дистанцию 1,5-2 метра от других пассажиров", - сказал Ликсутов.