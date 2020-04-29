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2020-04-29T07:20
https://ria.ru/20200429/1570718544.html
В Москве около пяти тысяч человек ежедневно убирают транспорт
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РИА Новости

В Москве около пяти тысяч человек ежедневно убирают транспорт

07:20 29.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро "Киевская" в Москве
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро Киевская в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро "Киевская" в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Около 5 тысяч человек принимаю участие в ежедневной уборке транспорта в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В ежедневной уборке транспорта Москвы принимают участие около 5 тысяч человек. Мы делаем всё, чтобы поездки были безопасными, но в то же время просим горожан продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Если вы вынуждены ехать – держите дистанцию 1,5-2 метра от других пассажиров", - сказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что более 2,5 тысяч сотрудников ежедневно убирают и моют инфраструктуру станций и вагоны метро. Во всех составах, которые заходят в депо, проводят влажную уборку с дезинфицирующими и моющими средствами. Особое внимание уделяется поручням, сиденьям и стёклам.
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию в вестибюле станции метро Киевская в Москве
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Более 400 человек ежедневно дезинфицируют наземный транспорт. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи обрабатывают при каждом возвращении в парк или депо. На конечных остановках дополнительно дезинфицируют салоны. Ещё более 200 человек ежедневно обрабатывают остановки.
Остальные сотрудники задействованы в уборке станций и поездов пригородных железнодорожных направлений.
"Трижды в день проводят влажную уборку и дезинфекцию вагонов: моют поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы",- добавил заммэра.
Кроме того, каждые два часа проводится дезинфекция турникетов, валидаторов, билетных автоматов, скамеек, стоек SOS.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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