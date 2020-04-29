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2020-04-29T07:16
https://ria.ru/20200429/1570718459.html
В Приморье обязали соблюдать изоляцию всех прибывших самолетом и поездом
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РИА Новости

В Приморье обязали соблюдать изоляцию всех прибывших самолетом и поездом

07:16 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Все пассажиры, прибывающие в Приморье авиа- и железнодорожным транспортом, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию, сообщает правительство региона.
Решением оперативного штаба в Приморье от 10 апреля в обсерваторы помещали пассажиров, прибывших из-за рубежа. Местных жителей, прилетевших в Приморье из Москвы, отправляли на самоизоляцию домой. Жителей других регионов, прибывших во Владивосток из Москвы, также помещали в обсерватор.
"Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская доложила, что все приехавшие в Приморье… должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Уведомление о соблюдении мер изоляции также будет выдаваться под роспись всем пассажирам, прибывающим железнодорожным транспортом из других регионов России", - говорится в сообщении.
Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба в среду.
Ограничения коснутся и работодателей, привлекающих сотрудников вахтовым методом и не имеющих помещений для проведения самоизоляции. Они обязаны прекратить смену таких коллективов.
В Приморье зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выписаны, трое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушки в медицинских масках
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВладивостокПриморский крайОбщество
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