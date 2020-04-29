В Приморье обязали соблюдать изоляцию всех прибывших самолетом и поездом

"Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская доложила, что все приехавшие в Приморье… должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Уведомление о соблюдении мер изоляции также будет выдаваться под роспись всем пассажирам, прибывающим железнодорожным транспортом из других регионов России", - говорится в сообщении.