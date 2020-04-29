В Приморье обязали соблюдать изоляцию всех прибывших самолетом и поездом

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Все пассажиры, прибывающие в Приморье авиа- и железнодорожным транспортом, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию, сообщает правительство региона.
Решением оперативного штаба в Приморье от 10 апреля в обсерваторы помещали пассажиров, прибывших из-за рубежа. Местных жителей, прилетевших в Приморье из Москвы, отправляли на самоизоляцию домой. Жителей других регионов, прибывших во Владивосток из Москвы, также помещали в обсерватор.
"Главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская доложила, что все приехавшие в Приморье… должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома или в обсерваторе. Уведомление о соблюдении мер изоляции также будет выдаваться под роспись всем пассажирам, прибывающим железнодорожным транспортом из других регионов России", - говорится в сообщении.
Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба в среду.
Ограничения коснутся и работодателей, привлекающих сотрудников вахтовым методом и не имеющих помещений для проведения самоизоляции. Они обязаны прекратить смену таких коллективов.
В Приморье зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выписаны, трое умерли.
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