В Приморье разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений

"Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижения пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том что масочный режим будем сохранять", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.