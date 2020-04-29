В Приморье разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил краевому правительству и главам муниципалитетов разработать план поэтапного снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщает администрация региона.
Речь об этом шла в среду на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом.
"Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижения пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том что масочный режим будем сохранять", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Главам муниципалитетов на местах предстоит подготовить список предприятий, в отношении которых возможно ослабление ограничительного режима, и предоставить его к 11 мая в правительство региона.
"При этом работу компаний, например, магазина, предприятия, если они не стояли на налоговом учете, если не соблюдаются санитарные меры, масочный режим, будем ограничивать – закон позволяет это делать до 90 дней", – заявил Кожемяко.
В Приморье зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выписаны, трое умерли. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
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