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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T07:17
https://ria.ru/20200429/1570718358.html
Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть до 60 долларов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085669_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7806dc57ba5af1f1ef541232c1d85a0b.jpg
РИА Новости

Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть до 60 долларов

07:17 29.04.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Котировки нефти отыграют весеннее падение уже в этом году. Таким мнением в беседе с НСН поделился член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.
По мнению аналитика, восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надежной и универсальной вакцины против коронавируса.

"Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель", — считает Танкаев.

Нынешние колебания цен на нефть эксперт связал со спекулятивными играми на разобщенных сырьевых рынках.
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При этом Танкаев подчеркивает, что в текущей ситуации на нефтяном рынке Россия чувствует себя гораздо лучше, чем Саудовская Аравия: в условиях почти десятикратного удорожания фрахта танкеров у России есть трубы.

Ситуация с ценами на нефть

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза.
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Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьРустам ТанкаевОПЕКМеждународное энергетическое агентствоТоргово-промышленная палата РФСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
это не прогноз а диагноз, тут только врач поможет
29 апреля, 08:24
Анатолий Серебров
1030003
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