Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть до 60 долларов

"Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель", — считает Танкаев.