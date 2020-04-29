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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T07:03
https://ria.ru/20200429/1570718221.html
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

07:03 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (6.00 мск) 29 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны в связи с выздоровлением, четверо скончались.
"В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе восемь человек – на ИВЛ", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 574, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два – в Черепановскую ЦРБ, один – в Сузунскую. Всего в регионе проведено почти 30 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
29 апреля, 06:42Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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