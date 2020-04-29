В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (6.00 мск) 29 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны в связи с выздоровлением, четверо скончались.
"В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе восемь человек – на ИВЛ", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 574, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два – в Черепановскую ЦРБ, один – в Сузунскую. Всего в регионе проведено почти 30 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.