На юго-западе Сербии российские военные продезинфицируют медучреждения

"Два расчета РХБ защиты и одна группа медиков направлены в юго-западную часть Сербии. Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населенных пунктов, находящихся в горах", - говорится в сообщении.