На юго-западе Сербии российские военные продезинфицируют медучреждения

БЕЛГРАД, 29 апр - РИА Новости. Российские военные продезинфицируют медучреждения на юго-западе Сербии, сообщило Минобороны РФ.
"Два расчета РХБ защиты и одна группа медиков направлены в юго-западную часть Сербии. Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населенных пунктов, находящихся в горах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки российские и сербские военные продезинфицировали 13 объектов в городах Белград, Чуприя и Ниш. Кроме того, российские военные медики провели работу в городской больнице города Чачак, это уже их третий визит в эту больницу.
Всего российский сводный отряд провел дезинфекционные мероприятия на 127 объектах в 26 городах Сербии. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 713 пациентов, инфицированных COVID-19.
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