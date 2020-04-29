В Индии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло на 1897 человек и составляет 31 332, количество жертв превысило 1 тысячу, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение проходят 22 629 человека. Выздоровели после коронавируса 2795 человек (+827 за сутки), погибли 1007 (+73).
Накануне сообщалось о 29 435 заболевших, днем ранее - о 27 892.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 9318 случаев заражения (+728 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 3744 случая (+196), далее следует столичная территория Дели с 3314 зараженными (+206).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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