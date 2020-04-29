Меняйло призвал регионы Сибири кратно увеличить тестирование на COVID-19

НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал власти регионов округа кратно увеличить тестирование на COVID-19 и при выявлении больных максимально устанавливать и изолировать всех контактных лиц.
"В принципе, за последние сутки у нас рост не такой большой, но сегодня надо кратно увеличить тестирование. И в случае выявления больных проводить эпидрасследование, чтобы установить всех контактных", - сказал полпред на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в СФО.
Меняйло поблагодарил губернаторов за выполнение поручения президента РФ по развертыванию дополнительных коек для возможного приема больных с коронавирусом. Он поручил не снижать темпы работы по подготовке дополнительных мест для таких больных и "разворачивать дополнительный коечный фонд", а также оснащать больницы аппаратами ИВЛ.
"Особое внимание уделите медицинскому персоналу. Сегодня есть случаи заражения медицинских работников. Разные причины, но в некоторых вопросах есть отсутствие самодисциплины", - добавил полпред.
Он также поручил губернаторам продумывать меры по особому режиму работы с 12 мая текущего года. "Где-то в зависимости от обстановки жесткость режима снизим, а где-то, может быть, оставим как есть. А по некоторым населенным пунктам, где у нас наблюдаются вспышки – карантин", - сказал Меняйло.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.