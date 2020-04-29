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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T06:44
https://ria.ru/20200429/1570718070.html
Меняйло призвал регионы Сибири кратно увеличить тестирование на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379530_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_cc61f495f23d2566421d6a679da4d58f.jpg
РИА Новости

Меняйло призвал регионы Сибири кратно увеличить тестирование на COVID-19

06:44 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал власти регионов округа кратно увеличить тестирование на COVID-19 и при выявлении больных максимально устанавливать и изолировать всех контактных лиц.
"В принципе, за последние сутки у нас рост не такой большой, но сегодня надо кратно увеличить тестирование. И в случае выявления больных проводить эпидрасследование, чтобы установить всех контактных", - сказал полпред на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в СФО.
Меняйло поблагодарил губернаторов за выполнение поручения президента РФ по развертыванию дополнительных коек для возможного приема больных с коронавирусом. Он поручил не снижать темпы работы по подготовке дополнительных мест для таких больных и "разворачивать дополнительный коечный фонд", а также оснащать больницы аппаратами ИВЛ.
"Особое внимание уделите медицинскому персоналу. Сегодня есть случаи заражения медицинских работников. Разные причины, но в некоторых вопросах есть отсутствие самодисциплины", - добавил полпред.
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Он также поручил губернаторам продумывать меры по особому режиму работы с 12 мая текущего года. "Где-то в зависимости от обстановки жесткость режима снизим, а где-то, может быть, оставим как есть. А по некоторым населенным пунктам, где у нас наблюдаются вспышки – карантин", - сказал Меняйло.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МеняйлоСибирский ФООбщество
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