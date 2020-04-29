Меняйло призвал регионы Сибири кратно увеличить тестирование на COVID-19

"В принципе, за последние сутки у нас рост не такой большой, но сегодня надо кратно увеличить тестирование. И в случае выявления больных проводить эпидрасследование, чтобы установить всех контактных", - сказал полпред на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в СФО.