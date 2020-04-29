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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T06:42
https://ria.ru/20200429/1570718037.html
В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570989_0:189:2970:1860_1036x0_80_0_0_2975de1e755c0f72851fd4186f3c794e.jpg
РИА Новости

В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

06:42 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Женщина с коронавирусом в возрасте 90 лет скончалась в Бурятии, всего умерли четыре человека, число зараженных выросло до 271, сообщает минздрав республики.
Днем ранее сообщалось о 245 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) 29 апреля зарегистрирован 271 лабораторно подтвержденный в установленном порядке случай заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека, умерли четыре человека... 29 апреля зарегистрирован один летальный исход (женщина, 90 лет, находилась на лечении в РКИБ с 5 апреля, на ИВЛ с 14 апреля)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 177 больных, из них 12 детей. В отделении реанимации находятся два взрослых пациента с COVID-19.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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