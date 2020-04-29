НИИ Минздрава: ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса некоторые страны могут отказаться от поставок лекарств в Из-за пандемии коронавируса некоторые страны могут отказаться от поставок лекарств в Россию , предупреждает Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава в аналитическом докладе "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении".

"Сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и так далее для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли", — говорится в документе.

Кроме того, эпидемия может стать причиной временного ухудшения показателей здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий и сокращения объемов плановой медицинской помощи, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что Минздрав из-за ситуации с коронавирусом разрешил поставщикам препаратов, применяемых при ВИЧ-инфекции, поставить лекарства позже.

По последним данным, в России выявили почти 100 тысяч заболевших COVID-19 (за последние сутки — 5841), 972 человека скончались, более десяти тысяч выздоровели.