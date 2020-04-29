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2020-04-29T08:27
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В Сбербанке дали совет, как грамотно инвестировать накопления
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РИА Новости

В Сбербанке дали совет, как грамотно инвестировать накопления

06:12 29.04.2020 (обновлено: 08:27 29.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Логотип "Сбербанка". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Инвестировать средства нужно имея четкий финансовый план под цель вложения, а затем исходить из того баланса риска и доходности инвестиций, который подходит для достижения цели, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

"Мы рекомендуем нашим клиентам исходить из того баланса риска и доходности, который подходит для достижения их конкретных инвестиционных целей. Вклады и облигации более надежны, но менее доходны. Акции и тем более сложные финансовые инструменты – более рискованный, но и потенциально более доходный вид вложений", — прокомментировал он.

Первый зампред правления Сбербанка отметил, что промежуточное положение занимают ETF-фонды и смешанные портфели акций и облигаций. При этом он подчеркнул, что всё большей популярностью пользуются индивидуальные инвестиционные счета, по которым россиянам полагается налоговый вычет и накопительное страхование жизни.
"Выступая перед студентами, я всегда советую им иметь финансовый план: основные желания превращать в цели, у которых есть стоимость и срок. Простые расчеты показывают, что, отказавшись в день всего от одной чашки кофе и грамотно инвестируя сэкономленные деньги, через 30 лет можно накопить на квартиру", — указал Ведяхин.
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Президент Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей). Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.
Ведяхин, комментируя вопрос о том, может ли новый налог спровоцировать переток вкладов в альтернативные накопительные или сберегательные продукты, отметил, что этот процесс уже давно идет, поскольку ставки по депозитам снижались, и вкладчики искали альтернативные варианты для получения максимальной отдачи от своих сбережений. "Введение налога на проценты по крупным вкладам может ускорить этот переток", — считает первый зампред правления Сбербанка.
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