В Сбербанке дали совет, как грамотно инвестировать накопления

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Инвестировать средства нужно имея четкий финансовый план под цель вложения, а затем исходить из того баланса риска и доходности инвестиций, который подходит для достижения цели, рассказал первый зампред правления Инвестировать средства нужно имея четкий финансовый план под цель вложения, а затем исходить из того баланса риска и доходности инвестиций, который подходит для достижения цели, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

"Мы рекомендуем нашим клиентам исходить из того баланса риска и доходности, который подходит для достижения их конкретных инвестиционных целей. Вклады и облигации более надежны, но менее доходны. Акции и тем более сложные финансовые инструменты – более рискованный, но и потенциально более доходный вид вложений", — прокомментировал он.

Первый зампред правления Сбербанка отметил, что промежуточное положение занимают ETF-фонды и смешанные портфели акций и облигаций. При этом он подчеркнул, что всё большей популярностью пользуются индивидуальные инвестиционные счета, по которым россиянам полагается налоговый вычет и накопительное страхование жизни.

"Выступая перед студентами, я всегда советую им иметь финансовый план: основные желания превращать в цели, у которых есть стоимость и срок. Простые расчеты показывают, что, отказавшись в день всего от одной чашки кофе и грамотно инвестируя сэкономленные деньги, через 30 лет можно накопить на квартиру", — указал Ведяхин.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей). Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.