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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T06:09
https://ria.ru/20200429/1570717807.html
Во Владивостоке бороться с COVID-19 будут врачи-добровольцы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке бороться с COVID-19 будут врачи-добровольцы

06:09 29.04.2020
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© АГН "Москва"Медицинский работник
Медицинский работник
© АГН "Москва"
Медицинский работник. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Врачи-добровольцы будут бороться с коронавирусом в инфекционном госпитале Владивостока, сообщает правительство региона.
"Четырнадцать сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Сегодня команда добровольцев приступила к новым обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале Владивостокской клинической больницы №4", - говорится в сообщении.
Врачи предварительно побывали в "четвертой" больнице, увидели, как организована работа, какие средства защиты у медицинских работников, как идет разделение зон, потоков пациентов, говорится в сообщении.
Отмечается, что первая пара добровольцев  заступила на дежурство в приемный покой.
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"Мы приняли такое решение, потому что в “ковидном” госпитале сейчас очень нужна наша помощь, наши руки, наши знания, причем там нужнее, чем в каком-либо другом месте", – приводятся в сообщении слова главного врача ВКДЦ Анжелы Кабиевой.
Она добавила, что желающих было больше, но многие остаются на своих рабочих местах.
В Приморье зарегистрировано 347  случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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