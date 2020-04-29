Во Владивостоке бороться с COVID-19 будут врачи-добровольцы

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Врачи-добровольцы будут бороться с коронавирусом в инфекционном госпитале Врачи-добровольцы будут бороться с коронавирусом в инфекционном госпитале Владивостока , сообщает правительство региона.

"Четырнадцать сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Сегодня команда добровольцев приступила к новым обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале Владивостокской клинической больницы №4", - говорится в сообщении.

Врачи предварительно побывали в "четвертой" больнице, увидели, как организована работа, какие средства защиты у медицинских работников, как идет разделение зон, потоков пациентов, говорится в сообщении.

Отмечается, что первая пара добровольцев заступила на дежурство в приемный покой.

"Мы приняли такое решение, потому что в “ковидном” госпитале сейчас очень нужна наша помощь, наши руки, наши знания, причем там нужнее, чем в каком-либо другом месте", – приводятся в сообщении слова главного врача ВКДЦ Анжелы Кабиевой.

Она добавила, что желающих было больше, но многие остаются на своих рабочих местах.

В Приморье зарегистрировано 347 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.