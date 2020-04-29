В Забайкалье число больных COVID-19 достигло 114 человек

"На 29 апреля в Забайкалье подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции, пять человек в тяжелом состоянии. За сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 18 – дети", - говорится в сообщении.