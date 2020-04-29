В Забайкалье число больных COVID-19 достигло 114 человек

КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за сутки в Забайкальском крае увеличилось на пять и достигло 114 человек, сообщает региональное правительство.
"На 29 апреля в Забайкалье подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции, пять человек в тяжелом состоянии. За сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных 18 – дети", - говорится в сообщении.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.
По данным властей, на сегодняшний день ситуация остается управляемой.
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