Российский дипломат оценил действия США в отношении Венесуэлы

ООН, 29 апр – РИА Новости. Дмитрий Полянский. США используют ситуацию с коронавирусом в Венесуэле для оказания политического и военного давления на руководство страны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН

"Хотели бы также поблагодарить наших коллег по Совету, которые внезапно продемонстрировали желание обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле именно в тот момент, когда мы 22 апреля подняли вопрос о попытках Соединенных Штатов использовать ситуацию с пандемией в Венесуэле, чтобы усилить политическое и военное давление на законное правительство страны", - сказал Полянский в ходе закрытой видеоконференции членов Совбеза по ситуации с распространением COVID-19 в Венесуэле.

Дипломат выразил недоумение в связи с тем, что было решено обсудить Венесуэлу в контексте проблемы коронавируса, тогда как уровень заболеваемости COVID в республике ниже, чем во многих латиноамериканских странах. "Так в чем же заключается смысл обсуждения этого вопроса сегодня? Судя по имеющимся данным, соседние страны заслуживают такой дискуссии намного больше, чем сама Венесуэла", - отметил дипломат.

Он напомнил, что на финансовые ресурсы Венесуэлы общей стоимостью 9 миллиардов долларов наложен арест в США и ряде европейских стран. По его словам, эти деньги могли бы быть направлены на улучшение системы соцобеспечения, покупку необходимого оборудования и медикаментов за рубежом. "Страны Европейского союза в этом отношении ничуть не лучше США, поскольку они руководствуются американскими мерами в страхе самим попасть под санкции", - подчеркнул Полянский.

Португалии, В качестве примера он указал, что по состоянию на апрель 2020 года американский " Ситибанк " в Нью-Йорке заморозил принадлежащие Центральному банку Венесуэлы активы стоимостью 350 миллионов долларов и начал трансфер этих средств в Федеральный резерв США. "Крупные активы, принадлежащие Венесуэле, также были конфискованы в Великобритании Бельгии , Германии", - заявил первый зампостпреда.

"Неоднократно слышали заверения США, что их санкции якобы не влияют на простых людей, так как медицинские товары и продовольствие "исключены из списка санкционных продуктов". Однако, как было доказано уже много раз, эти исключения не работают, так как иностранные банки и компании стремятся избежать непрямых санкций за операции с правительством Венесуэлы", - указал дипломат. Поэтому, по его словам, такие незаконные принудительные меры делают практически невозможной покупку медоборудования, продуктов питания, вакцин, запчастей для снабжения ключевых отраслей промышленности страны.

"Мы имеем дело с экстерриториальным наложением санкций Соединенными Штатами путем угроз, шантажа и откровенных нарушений международного права", - подчеркнул Полянский.

"Нельзя молчать и об отказе МВФ предоставить Венесуэле экстренную ссуду на борьбу с коронавирусом – отказ был обусловлен так называемым "спорным" статусом президента страны. Это вопиющий случай, учитывая, что президент Николас Мадуро является единственным легитимным президентом Венесуэлы и будет таковым, пока (и если) граждане страны не сделают другой выбор в установленном конституционном порядке", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.