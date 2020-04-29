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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-04-29T06:04
https://ria.ru/20200429/1570717708.html
Российский дипломат оценил действия США в отношении Венесуэлы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1036x0_80_0_0_8a366ff1128bbe54eb09a8302832ff81.jpg
РИА Новости

Российский дипломат оценил действия США в отношении Венесуэлы

06:04 29.04.2020
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 апр – РИА Новости. США используют ситуацию с коронавирусом в Венесуэле для оказания политического и военного давления на руководство страны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Хотели бы также поблагодарить наших коллег по Совету, которые внезапно продемонстрировали желание обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле именно в тот момент, когда мы 22 апреля подняли вопрос о попытках Соединенных Штатов использовать ситуацию с пандемией в Венесуэле, чтобы усилить политическое и военное давление на законное правительство страны", - сказал Полянский в ходе закрытой видеоконференции членов Совбеза по ситуации с распространением COVID-19 в Венесуэле.
Дипломат выразил недоумение в связи с тем, что было решено обсудить Венесуэлу в контексте проблемы коронавируса, тогда как уровень заболеваемости COVID в республике ниже, чем во многих латиноамериканских странах. "Так в чем же заключается смысл обсуждения этого вопроса сегодня? Судя по имеющимся данным, соседние страны заслуживают такой дискуссии намного больше, чем сама Венесуэла", - отметил дипломат.
Он напомнил, что на финансовые ресурсы Венесуэлы общей стоимостью 9 миллиардов долларов наложен арест в США и ряде европейских стран. По его словам, эти деньги могли бы быть направлены на улучшение системы соцобеспечения, покупку необходимого оборудования и медикаментов за рубежом. "Страны Европейского союза в этом отношении ничуть не лучше США, поскольку они руководствуются американскими мерами в страхе самим попасть под санкции", - подчеркнул Полянский.
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В качестве примера он указал, что по состоянию на апрель 2020 года американский "Ситибанк" в Нью-Йорке заморозил принадлежащие Центральному банку Венесуэлы активы стоимостью 350 миллионов долларов и начал трансфер этих средств в Федеральный резерв США. "Крупные активы, принадлежащие Венесуэле, также были конфискованы в Великобритании, Португалии, Бельгии, Германии", - заявил первый зампостпреда.
"Неоднократно слышали заверения США, что их санкции якобы не влияют на простых людей, так как медицинские товары и продовольствие "исключены из списка санкционных продуктов". Однако, как было доказано уже много раз, эти исключения не работают, так как иностранные банки и компании стремятся избежать непрямых санкций за операции с правительством Венесуэлы", - указал дипломат. Поэтому, по его словам, такие незаконные принудительные меры делают практически невозможной покупку медоборудования, продуктов питания, вакцин, запчастей для снабжения ключевых отраслей промышленности страны.
"Мы имеем дело с экстерриториальным наложением санкций Соединенными Штатами путем угроз, шантажа и откровенных нарушений международного права", - подчеркнул Полянский.
"Нельзя молчать и об отказе МВФ предоставить Венесуэле экстренную ссуду на борьбу с коронавирусом – отказ был обусловлен так называемым "спорным" статусом президента страны. Это вопиющий случай, учитывая, что президент Николас Мадуро является единственным легитимным президентом Венесуэлы и будет таковым, пока (и если) граждане страны не сделают другой выбор в установленном конституционном порядке", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
28 апреля, 09:26Сказано в эфире
Мнение: США выбрали два пути для дестабилизации ситуации в Венесуэле В Венесуэле предложили США заняться выходом из гуманитарного кризиса вместо вмешательства в дела страны. Однако Вашингтон вряд ли оставит попытки дестабилизировать ситуацию, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПолянскийВенесуэлаООНСШАВ мире
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