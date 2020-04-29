СМИ: в США расследуют проблемы производства Boeing 737 MAX

Ранее СМИ сообщили об обнаружении посторонних предметов в топливных баках нескольких лайнеров Boeing, в результате компания была вынуждена начать проверку новых самолетов 737 MAX.

Ведомства "тщательно изучают потенциально серьезные проблемы безопасности, возникшие из-за ошибок при производстве 737 MAX", пишет издание. Минюст и FAA изучают производственные проблемы, которые могут свидетельствовать о нарушениях компанией обязательных требований к безопасности.

По данным источников, в результате проверки, инициированной в ноябре, посторонние предметы обнаружили в топливных баках или иных внутренних отсеках почти половины проинспектированных лайнеров 737 MAX. При этом, проверку прошли почти все несданные модели.

Как сообщает издание, FAA рассматривает возможность обложения Boeing многомиллионным штрафом из-за проблем с обнаружением посторонних предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для безопасности. Регулятор также планирует нарастить государственный надзор и усилить инспекционные проверки качества сборки самолета на фоне ожидаемого возобновления производства лайнера 737 MAX в ближайшие месяцы.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры , через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.