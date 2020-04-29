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2020-04-29T05:51
https://ria.ru/20200429/1570717609.html
СМИ: в США расследуют проблемы производства Boeing 737 MAX
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РИА Новости

СМИ: в США расследуют проблемы производства Boeing 737 MAX

05:51 29.04.2020
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© AFP 2020 / Luc Olinga Самолеты фирмы Boeing ожидают на заводе в Южной Каролине
Самолеты фирмы Boeing ожидают на заводе в Южной Каролине
© AFP 2020 / Luc Olinga
Самолеты фирмы Boeing ожидают на заводе в Южной Каролине . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) расследуют многолетние проблемы контроля качества сборки самолетов Boeing 737 MAX, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили об обнаружении посторонних предметов в топливных баках нескольких лайнеров Boeing, в результате компания была вынуждена начать проверку новых самолетов 737 MAX.
Самолет Boeing-737 Max
25 марта, 04:23
СМИ: Boeing планирует возобновить производство лайнера 737 MAX к маю
Ведомства "тщательно изучают потенциально серьезные проблемы безопасности, возникшие из-за ошибок при производстве 737 MAX", пишет издание. Минюст и FAA изучают производственные проблемы, которые могут свидетельствовать о нарушениях компанией обязательных требований к безопасности.
По данным источников, в результате проверки, инициированной в ноябре, посторонние предметы обнаружили в топливных баках или иных внутренних отсеках почти половины проинспектированных лайнеров 737 MAX. При этом, проверку прошли почти все несданные модели.
Как сообщает издание, FAA рассматривает возможность обложения Boeing многомиллионным штрафом из-за проблем с обнаружением посторонних предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для безопасности. Регулятор также планирует нарастить государственный надзор и усилить инспекционные проверки качества сборки самолета на фоне ожидаемого возобновления производства лайнера 737 MAX в ближайшие месяцы.
Самолет Boeing 737 Max
11 марта, 07:28
СМИ оценило потери Boeing из-за проблем с 737 Max
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе MCAS. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Самолет Boeing-737 Max
22 февраля, 02:55
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
571000
Министерство юстиции СШАBoeing 737The Boeing CompanyСШАВ мире
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