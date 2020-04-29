Губернатор Токио собирается просить о продлении режима ЧС

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила о намерении просить о продлении режима чрезвычайной ситуации, так как ситуация с распространением коронавируса в японской столице "все еще сложная".
"Ситуация (с коронавирусом – ред.) в Токио все еще сложная. Я бы хотела подать запрос о продлении срока действия режима ЧС", - приводит агентство Киодо слова столичного губернатора.
Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, с 8 апреля, а спустя некоторое время был расширен на всю территорию страны. В городах закрыты торговые центры, не работают университеты и школы, кинотеатры и библиотеки. В отличие от многих стран, в Японии режим ЧС не предусматривает штрафов или иных видов наказания в случае его несоблюдения. Исключение составляют случаи сокрытия необходимых для жизни или борьбы с коронавирусом товаров – это штраф в размере 300 тысяч иен (2,7 тысячи долларов) или заключение под стражу до шести месяцев.
Общее число случаев коронавируса в Японии, по данным на 11.00 по местному времени (5.00 мск), составило 14 607 с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4059 человек) и в префектуре Осака (1553 человек). Всего скончались 426 человек.
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