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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T05:46
https://ria.ru/20200429/1570717522.html
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 367 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710976_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_d9d209770ce09bc4da338badd23a74be.jpg
РИА Новости

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 367 человек

05:46 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 367, сообщает правительство региона.
Выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
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"По состоянию на 12.00 (05.00 мск) 29 апреля зарегистрировано всего 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципальных образованиях Приморского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самому юному пациенту – 6 лет, самому возрастному – 73 года. Основное число заболевших – это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами. Среди выявленных сегодня, большинство – люди среднего и старшего возраста, а также двое детей и студентка Дальневосточного федерального университета, сообщают власти.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дальневосточный федеральный университетПриморский крайОбщество
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