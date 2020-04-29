В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 367 человек

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

"По состоянию на 12.00 (05.00 мск) 29 апреля зарегистрировано всего 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципальных образованиях Приморского края", - говорится в сообщении.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.