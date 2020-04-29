В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 367 человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 367, сообщает правительство региона.
Выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
"По состоянию на 12.00 (05.00 мск) 29 апреля зарегистрировано всего 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципальных образованиях Приморского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самому юному пациенту – 6 лет, самому возрастному – 73 года. Основное число заболевших – это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами. Среди выявленных сегодня, большинство – люди среднего и старшего возраста, а также двое детей и студентка Дальневосточного федерального университета, сообщают власти.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.