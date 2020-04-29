Вильфанд отметил близкое к рекордному число лесных пожаров в России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Условия для возникновения и распространения лесных пожаров в этом году сложились, поэтому уже в апреле зафиксировано наибольшее за пять лет число таких пожаров в России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже сейчас в апреле количество пожаров очень высокое. Не уверен, рекордный ли это показатель, но он превышает количество пожаров за аналогичный период в последние пять лет. Условия хорошие для возникновения пожаров, поэтому их очень много", - сказал Вильфанд.
Ранее замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов сообщал, что количество термоточек, которые с высокой долей вероятности можно отнести к природным пожарам, в 2020 году превысило показатель 2019 года.
Между тем, Рослесхоз уточняет, что следует разделять природные и лесные пожары. К лесным пожарам относятся пожары на территории лесного фонда, на долю таких пожаров приходится 20% от общего числа природных пожаров, остальные пожары возникают на землях иных категорий, в большинстве случаев, на землях сельскохозяйственного назначения.
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