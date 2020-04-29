Вильфанд отметил близкое к рекордному число лесных пожаров в России

"Уже сейчас в апреле количество пожаров очень высокое. Не уверен, рекордный ли это показатель, но он превышает количество пожаров за аналогичный период в последние пять лет. Условия хорошие для возникновения пожаров, поэтому их очень много", - сказал Вильфанд.