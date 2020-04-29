В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Травальято, Ронко Делле и Берлинго провинции Брешиа", - говорится в сообщении.
"Эта дезинфекция очень важна для данного дома престарелых, так как она показывает братские отношения между российским и итальянским народом. Мы не ожидали, что вы приедете, но мы очень рады вашему присутствию здесь. Должен сказать, что много лет Россия была близка к Италии и наоборот, и спустя 75 лет со времен окончания Второй мировой войны между Россией и Италией сложились очень теплые отношения. Много жителей бывшего СССР живет сейчас у нас, в Италии, и все они вносят большой вклад в развитие Италии", - приводятся в сообщении слова благодарности мэра Берлинго Фаусто Конфорти.
Отмечается, что всего российскими военными врачами, эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны России вместе с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 86 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 94 зданий и сооружений, более 800 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 200 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.
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