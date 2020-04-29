В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Травальято, Ронко Делле и Берлинго провинции Брешиа", - говорится в сообщении.