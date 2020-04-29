В Южной Корее за сутки зарегистрировали девять заболевших COVID-19

СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 9 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, выздоровели еще 68 человек, скончались двое, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Всего с начала эпидемии общее число зараженных выросло до 10 761, выздоровел 8 922, погибли уже 246 пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 68 человек, общее число выздоровевших составляет более 82%. Не менее чем у 277 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.

Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до 6 человек. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

Парламентские выборы прошли в стране 15 апреля, в тот день множество людей вышло на улицы, чтобы попасть на избирательные участки. Карантинные власти заявили, что будут усиленно следить, не возрастет ли ежедневное число заболевших через две недели после выборов, но пока роста зараженных не наблюдается.