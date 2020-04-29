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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T05:10
https://ria.ru/20200429/1570717264.html
В Израиле рассказали об угрозе жизни тысяч пациентов из-за карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614785_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_1bc89f3af75674cb1676a9cd87eed6c3.jpg
РИА Новости

В Израиле рассказали об угрозе жизни тысяч пациентов из-за карантина

05:10 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинские работники. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Закрытие воздушных границ сделало невозможным доступ в страну тысяч медицинских туристов с тяжелыми диагнозами, рассчитывавших на лечение в израильских клиниках, для многих из них это обернётся фатальными последствиями, сообщил РИА Новости глава ассоциации израильского медицинского туризма Марк Каценельсон.
"Ориентировочно, согласно данным, которые мы собирали в Минтуризма, в торгово-промышленной палате, собирали по больницам - порядка 25 тысяч человек в год приезжают в Израиль на лечение из бывшего Союза, причём восемнадцать тысяч из России, с диагнозами, в основном, очень сложными. То есть, речь идёт о жизни и смерти...  Я думаю, что для семидесяти-восьмидесяти процентов из них Израиль был последней надеждой", - сказал РИА Новости Марк Каценельсон.
Чаще всего в Израиль едут, те, кто отчаялся найти решение своих медицинских проблем на родине, отмечает Марк Каценельсон. Большая часть медицинских туристов - онкобольные. В Израиль приезжают лечить рак молочной железы, предстательной железы, почек, опухоли головного мозга. Также много пациентов из-за рубежа обращаются к израильским врачам с серьезными кардиологическими осложнениями. Среди медицинских туристов много детей: с раковыми заболеваниями, с эпилепсией, с психиатрическими проблемами. Для многих из них вынужденная пауза в лечении может стать фатальной.
"Многим мы не смогли помочь и люди закончат жизнь раньше, чем это могло бы произойти благодаря израильской медицине. Это большой процент. Я не знаю точно, сколько, но если в год приезжает порядка 25 тысяч, то в месяц приезжали, ориентированно, две тысячи человек. 70-80 процентов из них тяжелые больные, с тяжелыми случаями. Если лечение онкологии оттягивается на месяцы, то это уже существенно. Сейчас мы говорим о том, что пауза может затянуться на месяца два-три, и каждый месяц полторы тысячи человек не получат того лечения, которое должны были получить", - считает Каценельсон.
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Приток медицинских туристов в Израиль был остановлен в середине марта, когда страна закрыла свои границы для иностранцев. В последние месяцы израильские клиники были почти полностью переориентированы на борьбу с коронавирусом, подавляющее большинство плановых операций было остановлено даже для израильтян. Однако с постепенным снятием ограничений в ассоциации медтуризма связывают надежду на возобновление работы отрасли к осени или еще раньше.
"Я думаю, что к сентябрю разрешат приезд( в Израиль). Если это случится раньше - будет здорово. Уже сегодня в прессе появилась информация о том, что разрешат иностранным гражданам лечиться в Израиле. Пока нет полетов между Россией и Израилем - нет смысла говорить о лечении россиян здесь, но занавес уже начинает подниматься. Мы это видим. И надеюсь, что уже летом мы сможем приглашать людей сюда на лечение", - заключил Марк Каценельсон.
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Мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, может лишить многих пациентов возможности оплатить лечение в Израиле, что приведёт к уменьшению числа медицинских туристов из России, считают в ассоциации медтуризма Израиля. Однако здесь рассчитывают на то, что израильская медицина, высокий уровень которой подтверждается успешной борьбой местных медиков с COVID-19, останется востребованной для пациентов из-за рубежа. Пока ни одна из компаний, входящих в ассоциацию, не закрылась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильОбществоВ мире
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