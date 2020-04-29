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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T05:03
https://ria.ru/20200429/1570717228.html
Опрос: почти половина россиян планирует работать в майские праздники
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570627350_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_67924235736a1e297f9122a04c197a33.jpg
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян планирует работать в майские праздники

05:03 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница банка на рабочем месте
Сотрудница банка на рабочем месте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудница банка на рабочем месте. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти половина россиян планирует работать в предстоящие майские праздники, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании-разработчика программного обеспечения для управления бизнесом "Мегаплан". Исследование основано на собеседовании 4 362 предпринимателей, руководителей и сотрудников компаний.
"Почти половина опрошенных (47,4%) планирует работать в майские праздники", - говорится в документе.
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Каждый десятый заявил, что вместо Праздника весны и труда предпочел бы праздновать "День снятия режима самоизоляции" или "День борьбы с коронавирусом". "По мнению 12% респондентов, день, когда в России снимут режим самоизоляции, должен стать новым Праздником труда — и именно этот день они предлагают праздновать вместо "Первомая". Еще 16% предлагают учредить день борьбы с коронавирусом и праздновать его вместо дня труда", - отмечается в исследовании.
Около 70% респондентов заявили, что в условиях режима самоизоляции перестали чувствовать потребность в продолжительных выходных или отпуске. В частности, 38,5% опрошенных предпочли бы провести эти дни за работой, а 31,7% не видят смысла в большом количестве нерабочих дней в условиях действующего режима самоизоляции и невозможности куда-то поехать.
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Около 30% россиян, напротив, рассказали о накопившейся усталости за время самоизоляции и о желании отдохнуть в праздники, либо в рамках отпуска.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России в конце марта до 30 апреля был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. Во вторник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.
Компания "Мегаплан" основана в 2008 году. Она является разработчиком специализированного ПО - CRM-системы для управления продажами организаций. Клиентами "Мегаплана" являются около 463 тысяч компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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