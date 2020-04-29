Из Ташкента в Москву вылетел рейс со 174 россиянами на борту

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" в среду доставит 174 россиянина из Вывозной рейс авиакомпании "Россия" в среду доставит 174 россиянина из Ташкента Москву , сообщил РИА Новости представитель консульского отдела посольства РФ в Узбекистане

Ранее Минкомсвязь сообщила, что вывозной рейс Ташкент - Москва предварительно запланирован на 29 апреля. По данным посольства, на рейс были допущены граждане РФ, которые зарегистрировались на посадку через сайт госуслуг, им был предоставлен пропуск в международный аэропорт Ташкента для вылета. В Узбекистане с 30 марта до 10 мая прекращено любое транспортное сообщение.

"Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел 29 апреля из Ташкента в Москву в 6.32 (4.32 мск). На борту – 174 гражданина России", - сказал представитель посольства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.