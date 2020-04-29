В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

По предварительным данным, близкие одного из убитых ворвались в медицинское учреждение, хотя его взяла под охрану полиция. Вооружившись прутьями и ножами, они начали крушить мебель, прорвали заслон полицейских, добрались до палаты, где лежали двое раненых братьев, и перерезали им горло, а затем скрылись.