В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В городе Гавар в Армении двух раненных в перестрелке убили из мести прямо в больнице. Об этом пишет Sputnik Армения.
Ранее сообщалось, что в перестрелке погибли два человека, четверо получили ранения. Предполагается, что двое нападавших попытались скрыться с места происшествия и попали в ДТП, после чего их доставили в больницу.
По предварительным данным, близкие одного из убитых ворвались в медицинское учреждение, хотя его взяла под охрану полиция. Вооружившись прутьями и ножами, они начали крушить мебель, прорвали заслон полицейских, добрались до палаты, где лежали двое раненых братьев, и перерезали им горло, а затем скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".
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