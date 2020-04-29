Исследование: почти 40% россиян верят в победу самоизоляции над COVID-19

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 40% россиян положительно оценивают введенный режим самоизоляции, ожидая, что это поможет ускорить окончание пандемии коронавируса, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала " Почти 40% россиян положительно оценивают введенный режим самоизоляции, ожидая, что это поможет ускорить окончание пандемии коронавируса, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала " Работа.ру " (входит в экосистему Сбербанка ).

В рамках исследования в апреле приняли участие более 3 300 пользователей сервиса из всех регионов России старше 18 лет.

"Большая часть опрошенных респондентов (38%) уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, поэтому относятся к вынужденному нахождению дома положительно. 34% респондентов принимают самоизоляцию нейтрально", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Работы.ру".

В то же время 28% до сих пор не считают необходимым самоизолироваться и относятся к этой инициативе негативно, показало исследование.

"Большинство наших пользователей правы — сейчас, как никогда, важно изолироваться и оставаться дома. В период длительных майских выходных особенно важно не нарушать самоизоляцию, минимизируя контакты и не подвергая общество рискам. Множество онлайн-университетов помогут обучиться дома новым профессиям и поставить новые карьерные цели. А чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации и потерявшие доход, смогли найти себе работу или безопасную подработку на удаленке, "Работа.ру" запустила проект doma.rabota.ru, где можно найти вакансии с дистанционной работой", — отметила директор по маркетингу "Работы.ру" Ксения Курникова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России в конце марта до 30 апреля был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. Во вторник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.

"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено 16,9 миллиона резюме, зарегистрировано 478 тысяч работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий ежемесячно.