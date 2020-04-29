В Мексике число жертв COVID-19 превысило полторы тысячи человек

"На графике (подтвержденных и подозрительных случаев коронавируса в Мексике – ред.) ясно видно, что тенденция остается растущей... 1223 новых подтвержденных случая заболевания со вчерашнего дня", - сказал на пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки общее число положительных проб на COVID достигло 16 752, число активных случаев достигло выросло на 320 до 5329, скончались 135 пациентов с коронавирусом (всего 1569 человек), еще 164 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 11 220 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 77 005.