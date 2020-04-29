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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T04:32
https://ria.ru/20200429/1570717046.html
В Мексике число жертв COVID-19 превысило полторы тысячи человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096658_0:279:2844:1879_1036x0_80_0_0_cc2589bac4b89154db31c8e09989d47b.jpg
РИА Новости

В Мексике число жертв COVID-19 превысило полторы тысячи человек

04:32 29.04.2020
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© AP Photo / Mauro ScrobognaМедицинские работники
Медицинские работники
© AP Photo / Mauro Scrobogna
Медицинские работники
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая нагрузка COVID-19 в Мексике продолжает расти, по данным минздрава, число активных случаев достигло 5329, скончались 1569 человек с подтвержденным диагнозом.
"На графике (подтвержденных и подозрительных случаев коронавируса в Мексике – ред.) ясно видно, что тенденция остается растущей... 1223 новых подтвержденных случая заболевания со вчерашнего дня", - сказал на пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки общее число положительных проб на COVID достигло 16 752, число активных случаев достигло выросло на 320 до 5329, скончались 135 пациентов с коронавирусом (всего 1569 человек), еще 164 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 11 220 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 77 005.
Чиновники минздрава указали также на продолжающееся снижение глобальной доли активных случаев коронавируса - в последние 14 дней в мире зафиксированы 38% случаев от общего числа заражений.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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