В Китае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай выявил 22 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 23 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 22 новых случаев 21 – ввозной, один локальный случай зарегистрирован в южной провинции Гуандун. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1660 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 553 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1107 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 858 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 647 человек (50 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 578 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 26 таких случаев, из них пять - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 993 бессимптомных носителя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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