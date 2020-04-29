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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T04:48
https://ria.ru/20200429/1570717008.html
В Китае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569707525_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_f5d87a011ff33194e3b2ac14f32f4be3.jpg
РИА Новости

В Китае выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

04:30 29.04.2020 (обновлено: 04:48 29.04.2020)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЖители Пекина возвращаются к нормальной жизни
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни . Архивное фото
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай выявил 22 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 23 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 22 новых случаев 21 – ввозной, один локальный случай зарегистрирован в южной провинции Гуандун. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1660 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 553 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1107 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
Медицинские работники
29 апреля, 01:48Распространение нового коронавируса
В Эр-Рияде впервые родила женщина с коронавирусом, сообщает СМИ
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 858 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 647 человек (50 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 578 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 26 таких случаев, из них пять - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 993 бессимптомных носителя.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), из которых 4512 скончались (3869 в Ухане).
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
28 апреля, 07:21Распространение нового коронавируса
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 156 тысяч человек
Отдельно в Гонконге выявлено 1037 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 811 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (33 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 307 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйГуандунКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
"выявлено 1660 ввозных случаев" и "ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер" - это вселяет надежду, может вирус наконец-то становится слабее?...
29 апреля, 05:32
ssandrea
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