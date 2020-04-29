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2020-04-29T04:28
https://ria.ru/20200429/1570716979.html
Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям

04:28 29.04.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за вспышки коронавируса, заявляли об угрожающем США дефиците мяса.
"Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", - говорится в тексте указа.
В последнее время в США под давлением местных властей ведущий производитель свинины Smithfield Foods закрыл фабрику в Иллинойсе. Hormel Foods закрыла два производства мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась крупная бойня для свиней.
Оптовые цены на мясо в США растут. Так, цены на говядину и свинину достигли рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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