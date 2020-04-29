Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям

"Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", - говорится в тексте указа.

В последнее время в США под давлением местных властей ведущий производитель свинины Smithfield Foods закрыл фабрику в Иллинойсе. Hormel Foods закрыла два производства мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась крупная бойня для свиней.