Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в интервью RT посоветовал, как защититься от разных видов мошенничества, развитию которых способствует "напуганность" россиян из-за пандемии COVID-19.
Согласно отчетности банков, пояснил он, основной канал, через который злоумышленники уводят средства с карт и счетов российских граждан, — это социальная инженерия, связанная с коронавирусом. Причем потенциальные жертвы обманщиков могут потерять и наличные деньги. Власов подчеркнул, что мошенники уже приспособили свои схемы к создавшейся ситуации.
"Это звонки "вам положена компенсация", звонки: "есть чудо-средство", "вам прописана дезинфекция всей вашей квартиры"... Или, наоборот, приходят "волонтеры", просят оплату за то, чтобы якобы сходить за продуктами. Мои коллеги делают вывод, что сейчас основной вид мошенничества происходит под прикрытием вируса. Все остальные способы простые, они никак не изменились", — пояснил эксперт.
Он также предостерег остерегаться предлагающих "быстро и без проблем" оформить цифровой пропуск на выход из дома. Власов посоветовал не вступать с незнакомыми людьми в разговор в принципе, если они пытаются предложить заплатить за что-то, что положено гражданам бесплатно.
"Совет, который надо зарубить себе на носу: если вам позвонили и предложили сделать за деньги что-то, что вам положено бесплатно, сразу кидайте трубку. Если вы вступите в разговор, то люди, которые сидят на другом конце провода, обладающие определёнными техниками внушения, вас точно разведут на что-то", — сказал эксперт.
В России выявили 93 тысячи заразившихся коронавирусом, около восьми тысяч человек уже излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.