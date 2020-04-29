Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

"Совет, который надо зарубить себе на носу: если вам позвонили и предложили сделать за деньги что-то, что вам положено бесплатно, сразу кидайте трубку. Если вы вступите в разговор, то люди, которые сидят на другом конце провода, обладающие определёнными техниками внушения, вас точно разведут на что-то", — сказал эксперт.