Колумбия вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития

"Колумбия официально получила статус члена ОЭСР, став 37-й страной, которая сделала это за почти 60-летнюю историю организации", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что страны-члены ОЭСР официально пригласили Колумбию присоединиться к организации в мае 2018 года после пятилетнего процесса вступления, в ходе которого страна "провела серьезные реформы для приведения своего законодательства, политики и практики в соответствие со стандартами ОЭСР".