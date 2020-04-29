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2020-04-29T04:14
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Колумбия вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития
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РИА Новости

Колумбия вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития

04:14 29.04.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Колумбия официально стала 37-м членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), говорится в заявлении на сайте ОЭСР.
"Колумбия официально получила статус члена ОЭСР, став 37-й страной, которая сделала это за почти 60-летнюю историю организации", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что страны-члены ОЭСР официально пригласили Колумбию присоединиться к организации в мае 2018 года после пятилетнего процесса вступления, в ходе которого страна "провела серьезные реформы для приведения своего законодательства, политики и практики в соответствие со стандартами ОЭСР".
"Мы рады приветствовать Колумбию в качестве 37-го члена ОЭСР. Присоединение Колумбии является подтверждением того, что мы привержены объединению стран, стремящихся к достижению самых высоких стандартов в глобальной государственной политике с целью повышения благосостояния и качества жизни своих граждан", - отметил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.
Флаги стран-членов ОЭСР
4 марта, 09:57Сказано в эфире
"Правильный подход". Политолог о взаимоотношениях России и ОЭСРГлава российского кабмина Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с ОЭСР, сообщили СМИ. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу возможного возобновления сотрудничества с этой организацией.
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Анхель ГурриаКолумбияВ мире
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