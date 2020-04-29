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Туризм
2020-04-29T04:10
https://ria.ru/20200429/1570716841.html
В Китае возобновились поездки тургрупп внутри страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае возобновились поездки тургрупп внутри страны

04:10 29.04.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Крупнейший в Китае туроператор Ctrip уверен в перспективах туриндустрии, несмотря на краткосрочные вызовы из-за коронавируса, и уже констатирует интерес жителей Китая отправиться в поездки по стране в ближайшее время, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ctrip 5 марта вместе со всей туристической индустрией запустила план V ("Победа") по восстановлению туристического сектора. Инициатива объединила тысячи отелей, туров, перелетов и туристических достопримечательностей и нацелена на стимулирование восстановления туристического сегмента, пострадавшего от эпидемии COVID-19.
"Как лидер в туристическом секторе мы уверены в том, что туристическая сфера восстановится, хотя краткосрочное влияние эпидемии будет значительным. Мы уже видим возрастающий интерес, маленькие тургруппы уже начинают поездки по Китаю", - заявили в компании. По данным турфирмы, в настоящее время в Китае уже открылись более 1600 популярных туристических мест, а также более 40% туристических достопримечательностей уровня 5А.
"Мы видим интерес к нашим туристическим продуктам по предоплаченным пакетам и ищем пути адаптации к вызовам по всему миру. Несмотря на вызовы, которые есть в краткосрочной перспективе, мы остаемся уверенными как в долгосрочных перспективах туристической индустрии, так и в основах нашего бизнеса. Все, что нам нужно сделать, - никого не изолировать", - отметили в компании.
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Как сообщили РИА Новости в Ctrip, по результатам исследования, проведенного компанией в марте, путешествия были самой обсуждаемой во время эпидемии в Китае темой, и потенциальный спрос на туризм по-прежнему оставался сильным.
Исследование показало, что около 40% регулярно отслеживают туристические предложения и скидки, еще около 40% - время от времени. Большинство респондентов интересует, насколько безопасно путешествовать, какие есть варианты поездок, а также наличие скидок. Около 43% планировали путешествовать с марта по первую половину июня 2020 года.
Ctrip ожидает, что октябрь будет пиковым месяцем в связи с выходными по случаю Дня образования КНР. Турфирма констатирует, что туристические поездки по стране любой продолжительности пользуются популярностью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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