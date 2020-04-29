Россияне в апреле побили рекорд 2020 года по оплате онлайн-курсов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне в апреле на фоне самоизоляции из-за коронавируса оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов, заявил в интервью РИА Новости глава "Национальной системы платежных карт" (НСПК) Владимир Комлев

"Интересно отметить, что в период самоизоляции стало расти количество оплат различных онлайн-курсов, доступов к образовательным ресурсам – за четыре неполных недели апреля число таких покупок практически сравнялось с показателем за весь первый квартал", - сказал Комлев.

В целом самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего покупок по банковским картам всех платежных систем, на фоне распространения коронавируса остаются супермаркеты и аптеки, а вот традиционно высокое число оплат в городском транспорте и доставок еды через различные сервисы снижается. В НСПК сравнили данные по межбанковским транзакциям по всем банковским картам за первые две недели февраля этого года, когда в жизни россиян еще ничего не изменилось, а все покупки и платежи совершались в привычном режиме, и первые две недели апреля, когда уже вступил в силу режим самоизоляции.

"Мы увидели, что в POS-терминалах супермаркетов число операций снизилось со 162 миллионов до 150 миллионов, а средний чек, напротив – вырос с 554 рублей до 693 рублей. При этом число онлайн-заказов в супермаркетах выросли с 1,5 миллиона до 2,3 миллиона, а средний чек таких покупок вырос с 2000 рублей до 2900 рублей", - поделился глава НСПК.

В аптеках ситуация аналогичная – число POS-операций упало с 19,5 до 17,3 миллиона, средний чек вырос с 605 до 655 рублей, а число онлайн-заказов выросло практически в четыре раза. Что касается привычной для многих категории доставки еды через различные сервисы, то число оплат таких заказов снизилось с 74,2 миллиона до 22,2 миллиона. При этом в полтора раза выросла доля оплат таких заказов в онлайне, а не через POS-терминал при доставке, средний чек таких онлайн-покупок вырос с 892 рублей до 991 рубля. Серьезный спад наблюдается, по понятным причинам, и в городском транспорте РФ – число оплат по банковским картам здесь снизилось с 36,7 миллиона до 10 миллионов.