В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины

Народная милиция ЛНР заявила об обстреле во вторник жилых массивов подконтрольных республике населенных пунктов Донецкий и Золотое-5, в результате которого были повреждены жилые дома, электроподстанция и школа.

"В результате массированного артобстрела по территории Луганской народной республики множественные повреждения получила гражданская инфраструктура. В настоящий момент на месте совершения преступления работают следователи генеральной прокуратуры ЛНР", - сообщил Белов.

Собеседник агентства уточнил, что вся собранная информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу против украинских силовиков по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид".