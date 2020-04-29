В ЛНР приобщат материалы об обстреле 2 поселков к делу против ВС Украины

ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики приобщит материалы об обстреле подконтрольных ЛНР поселков Золотое-5 и Донецкий к уголовному делу против украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ведомства Кирилл Белов.
Народная милиция ЛНР заявила об обстреле во вторник жилых массивов подконтрольных республике населенных пунктов Донецкий и Золотое-5, в результате которого были повреждены жилые дома, электроподстанция и школа.
"В результате массированного артобстрела по территории Луганской народной республики множественные повреждения получила гражданская инфраструктура. В настоящий момент на месте совершения преступления работают следователи генеральной прокуратуры ЛНР", - сообщил Белов.
Собеседник агентства уточнил, что вся собранная информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу против украинских силовиков по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид".
В декабре 2016 года генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело по факту обстрелов территории республики со стороны ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.