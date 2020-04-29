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Туризм
2020-04-29T03:47
https://ria.ru/20200429/1570716618.html
В Турции опровергли информацию о планах отказаться от шведского стола
https://cdn22.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:168:2787:1736_1036x0_80_0_0_a7a10cc7585388191f9187b3a53582e1.jpg
РИА Новости

В Турции опровергли информацию о планах отказаться от шведского стола

03:37 29.04.2020 (обновлено: 03:47 29.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Система all inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщили, что оживление иностранного туризма в стране после пандемии коронавируса ожидается в конце августа, при этом на первых порах отели будут работать на половину своей мощности, и вероятно, откажутся от системы обслуживания "шведский стол".
"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет не об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.
"Это вполне естественно в условиях, которые сложатся после пандемии. К тому же мы понимаем, что первое время клиентов будет не так много, как обычно, и отели будут работать ниже уровня своей вместимости. Поэтому им будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры и безопасное расстояние между людьми", - добавил Чорабатыр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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