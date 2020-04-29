В Турции опровергли информацию о планах отказаться от шведского стола

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", - сказал собеседник агентства.